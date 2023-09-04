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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 8:54

Мигрант устроил поножовщину на стройплощадке в Ленобласти

Полицейские задержали мигранта, устроившего поножовщину на стройплощадке в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине мигранта.

Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине мигранта.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти сотрудники полиции по горячим следам задержали мигранта, который устроил поножовщину на стройплощадке в Кингисеппском районе. Все произошло 3 сентября в поселке Усть-Луга. От ножевых ранений пострадал 24-летний разнорабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен строительный рабочий с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и спины, пострадавший был госпитализирован, - рассказали в региональном ведомстве.

В качестве подозреваемого полицейские задержали 25-летнего гражданина государства Центральной Азии. Он тоже был разнорабочим на стройке, где все произошло. По версии следствия, во время ссоры мужчина два раза ударил оппонента ножом. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали, а расследование продолжается.