Бизнесмена оштрафовали за повреждение воинских захоронений в Ленобласти

Бизнесмена оштрафовали на 2,4 млн рублей за повреждение воинских захоронений в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшему гендиректору ООО «ЭВРИКАл» назначили штраф в 2,4 млн рублей за повреждение захоронений участников Великой Отечественной войны в Тосненском районе Ленобласти. Как установило следствие, осужденный распорядился снять на участке грунт с костными останками и вывезти его за пределы объекта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

- Мужчина знал, что на принадлежащем организации земельном участке находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения погибших в Великой Отечественной войны людей. Но в период с марта по июнь 2021 года он с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого воинского захоронения неоднократно давал указания о производстве земляных работ с применением тяжелой строительной техники, - указали в ведомстве.

Так как захоронение было повреждено, следственные органы внесли представление об устранении нарушений в администрацию Ленобласти. Там приняли меры и восстановили участок. Кроме того, его внесли в перечень объектов культурного наследия регионального значения