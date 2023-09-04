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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 9:12

Годовалый малыш выпал из коляски на остановке и ударился носом в Петербурге

В Петербурге выпавшему из коляски на остановке малышу вызвали скорую из-за травмы носа
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенку потребовалась помощь медиков.

Ребенку потребовалась помощь медиков.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Петербурга полуторагодовалый малыш получил травму на автобусной остановке. Ребенок выпал из коляски, когда его родители выходили из автобуса. Все произошло на перекрестке Лиговского проспекта и набережной Обводного канала утром 4 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Супружеская пара с ребенком в коляске выходили из автобуса маршрута №65. Внезапно колеса коляски подвернулись, и малыш выпал. Автобус уехал, - рассказал источник.

Малыш получил травму носа. На место происшествия вызвали машину скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что петербуржец получил штраф за то, что бросил свою семилетнюю дочь одну дома. Теперь мужчина должен выплатить 12 тысяч рублей. С девочкой, к счастью, ничего не произошло. Но она периодически высовывалась из окна и могла выпасть наружу.