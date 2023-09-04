Мигранта задержали при попытке вытащить из сумки петербуржца деньги

Полицейские поймали с поличным мигранта, пытавшегося обокрасть петербуржца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мигрант попытался обокрасть 26-летнего петербуржца ночью 3 сентября. Все произошло около дома 56 по Литейному проспекту. К счастью потерпевшего, рядом находились полицейские. Они сразу же задержали 27-летнего вора. Оказалось, что мужчина уже имеет не одну судимость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Петербургские оперативники с поличным задержали карманника. Он покусился на 15 тысяч рублей, которые находились в сумке жертвы. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Кроме того, у полицейских есть основания полагать, что мигрант может быть причастен и к другим преступлениям в Северной столице. Поэтому продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.