Депутаты Петербурга вновь предложат Госдуме скорректировать закон о реновации

Депутаты ЗакСа вновь предложат Госдуме изменить нормы реновации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно направят в Госдуму предложения о внесении изменений в общероссийские нормы о комплексном развитии территорий (КРТ). В конце июня депутаты уже отправляли два законопроекта на изучение в Совет законодателей. Там рассмотрели документы и направили свои предложения. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Мы считаем, что нужно предоставить налоговые льготы участникам программы, чтобы они не платили 13 процентов налогов при смене жилья и делался пятилетний зачет владения. Коллеги из Совета законодателей напомнили, что здесь надо учесть интересы владельцев и долевой недвижимости, - отметил депутат.

По его словам, сейчас обсуждаются вопросы о заявительном принципе вместо автоматического включения дома в программу и о географии расселения. Когда эти и другие спорные моменты обсудят с участниками рабочей группы и примут по ним решения, документы направят в Госдуму.