Августовские ночи в Петербурге стали самыми теплыми с 1881 года

В августе в Петербурге были жаркие ночи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году августовские ночи в Петербурге стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Сумма ночных температур впервые в истории города превысила отметку в 500 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Были перекрыты ночные значения температуры 2010 и 2022 годов, до этого казавшимися экстремально жаркими. Но это общий вклад высокой температуры ночью в течение всего месяца этого августа, - отметил специалист.

Среднемесячная температура воздуха в Петербурге в августе достигла 19,9 градусов. Так что, этот показатель уступил прошлогоднему. Аномально жарких периодов в прошедшем месяце почти не было, как и тридцатиградусных значений, которые можно было заметить на столбиках термометров лишь изредка.