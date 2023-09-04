Водителя машины МЧС отправят в колонию за сбитого насмерть пешехода в Петербурге

Водителя машины МЧС осудили в Петербурге за сбитую насмерть женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водителя машины МЧС признали виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело в том, что мужчина 3 февраля 2021 года мчался по улицам Петербурга из-за вызова. Подъезжая к пешеходному переходу на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, он не сбросил скорость и продолжил движение. Однако в этот момент дорогу переходила женщина. Она не успела отбежать и попала под колеса служебной машины. А на следующий день от полученных травм умерла в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Водитель признал свою вину и пояснил, что должен был убедиться в том, что пешеходы уступают ему дорогу. Также мужчина рассказал, что оказал женщине доврачебную помощь, попросил ее не вставать до приезда скорой и укрыл одеялом. Также он добровольно возместил мужу погибшей 100 тысяч рублей в качестве ущерба и изготовил могильную ограду за 12 тысяч рублей.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении с запретом на право управления транспортными средствами сроком на два года, - говорится в решении суда.

Кроме того, суд взыскал с ГУ МЧС России по Петербургу в пользу мужа погибшей 1 млн рублей.