Крупный склад Wildberries планируют построить под Петербургом

Wildberries планирует построить крупный распределительный центр в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Ленобласти появится еще один складской комплекс онлайн-магазина Wildberries. Платформа купила земельный участок площадью почти в 30 гектаров в индустриальном парке М10 в поселке Красный Бор. Там планируется возвести распределительный центр на 150 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в компании IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки. Однако стоимость сделки не называется, пишет «Коммерсантъ».

- Онлайн-платформа приобрела земельный участок площадью 29,8 га в Индустриальном парке М10 Красный Бор в Ленобласти для строительства нового распределительного центра, - говорится в сообщении.

Индустриальный парк М10 находится в Тосненском районе Ленобласти. Расстояние от него до Петербурга составляет около 40 километров. Сейчас среди резидентов парка насчитывается более 80 компаний. Они занимают территорию в 300 гектаров.