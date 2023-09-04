Мертвого мужчину нашли в заброшенном колодце в Ленобласти

Тело мертвого мужчины нашли в заброшенном колодце в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно 4 сентября. Утром они нашли тело мертвого мужчины в заброшенном колодце в районе поселка Радофинниково Тосненского района Ленобласти. Сколько там пролежал труп, не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной смерти человека и имеет ли случившееся криминальный характер.

Спасатели подняли труп со дна колодца и передали его полицейским. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее spb.kp.ru писал, что из Финского залива у Кронштадта достали тело мужчины в одеяле со стяжками. Позднее стала известна его личность. Оказалось, что мужчина был убит еще в 2020 году. Одного из его палачей осудили в январе, а второй до сих пор находится в розыске.