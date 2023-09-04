Более 1,7 тысячи дефектов выявили на теплосетях в Петербурге во время испытаний

Испытания помогли выявить более 1,7 тысячи дефектов на теплосетях Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время подготовки Петербурга к новому отопительному сезону теплоснабжающие организации провели около 800 испытаний тепловых сетей. В ходе них выявили более 1,7 тысячи потенциальных дефектов, которые бы могли возникнуть в отопительный период. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Испытания делятся на два вида - температурные и гидравлические. Первые проходили в течение последнего месяца предыдущего отопительного сезона. В ходе него температуру теплоносителя повышали до 110 градусов. Так выявляли наиболее изношенные участки и проверяли работу компенсирующих устройства. А середины мая до конца августа проходили гидравлические испытания. Для этого в трубопроводах повышали давление, чтобы найти ненадежные участки.

- В целом основные мероприятия по подготовке к отопительному сезону завершены, - отметили в пресс-службе.

Паспорта готовности к работе в отопительный период ресурсоснабжающие организации должны получить до 1 ноября.