Виктор Бычков подал апелляцию на решение взыскать 715 тысяч рублей за отказ от съемок

Актер Виктор Бычков подал апелляцию на решение суда о взыскании 715 тысяч рублей за отказ от съемок в шоу. Фото: vk.com/viktorbychkov

Актер Виктор Бычков, который известен общественности по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях, сегодня, 4 сентября, празднует 69-летие. «Комсомольская правда в Петербурге» позвонила артисту, чтобы поздравить его с днем рождения. В разговоре с журналистом Кузьмич рассказал, что остался не согласен с решением суда по делу об отказе в съемках шоу «Секрет на миллион» и подал на апелляцию. Напомним, что его обязали выплатить более чем 715 тысяч рублей.

- Еще ничего не закончено. Идет процесс апелляции. Поэтому говорить, что я должен им 715 тысяч рублей - некорректно, - рассказал Кузьмич «Комсомолке».

Бычков должен был участвовать в выпуске «Секрета на миллион» 10 ноября 2021 года. Но за день до этого его супруга попала в больницу, и он не смог приехать на съемки. Однако суд посчитал, что данная ситуация не должна была помешать актеру уехать в Москву.

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