Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 12:28

Виктор Бычков подал апелляцию на решение взыскать 715 тысяч рублей за отказ от съемок

По словам актера, апелляционный процесс уже идет
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Актер Виктор Бычков подал апелляцию на решение суда о взыскании 715 тысяч рублей за отказ от съемок в шоу. Фото: vk.com/viktorbychkov

Актер Виктор Бычков подал апелляцию на решение суда о взыскании 715 тысяч рублей за отказ от съемок в шоу. Фото: vk.com/viktorbychkov

Актер Виктор Бычков, который известен общественности по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях, сегодня, 4 сентября, празднует 69-летие. «Комсомольская правда в Петербурге» позвонила артисту, чтобы поздравить его с днем рождения. В разговоре с журналистом Кузьмич рассказал, что остался не согласен с решением суда по делу об отказе в съемках шоу «Секрет на миллион» и подал на апелляцию. Напомним, что его обязали выплатить более чем 715 тысяч рублей.

- Еще ничего не закончено. Идет процесс апелляции. Поэтому говорить, что я должен им 715 тысяч рублей - некорректно, - рассказал Кузьмич «Комсомолке».

Бычков должен был участвовать в выпуске «Секрета на миллион» 10 ноября 2021 года. Но за день до этого его супруга попала в больницу, и он не смог приехать на съемки. Однако суд посчитал, что данная ситуация не должна была помешать актеру уехать в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Буду платить с пенсии 10 лет»: Суд обязал Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» заплатить 715 тысяч рублей за отказ в съемках шоу

Суд обязал актера Виктора Бычкова выплатить 715 тысяч рублей за отказ от съемок в «Секрете на миллион» (подробнее)

«Получал 12,5 тысяч в месяц»: Актер Виктор Бычков, известный по роли Кузьмича, пожаловался на маленький размер пенсии

Актер Виктор «Кузьмич» Бычков пожаловался, что не может получить прибавку к пенсии за госпремию РФ (подробнее)