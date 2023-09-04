Ленинградский зоопарк предложил дачникам поделиться излишками фруктов и овощей

Питомцы ждут угощений от жителей Петербурга. Фото: vk.com/spbzoopark

Ленинградский зоопарк запустил ежегодную акцию «Дары осени» и попросил дачников поделиться излишками урожая. Сотрудники предложили жителям отдать продукты животным, а не выбрасывать их. Овощами и фруктами с удовольствием полакомятся хищники, приматы, грызуны, рептилии, насекомые и птицы.

- Отметим, что все должно быть только свежим и спелым. Пожалуйста, дорогие друзья, не приносите испорченные продукты питания. Также мы убедительно просим ничего специально не покупать для акции. Мы принимаем только ваш собственный урожай и лесные находки, которыми вы хотите поделиться, - сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Продукты можно оставить на административном входе. Животные порадуются тыкве, бруснике, клюкве, рябине, желудям, шишкам и орехам, а также веткам малины с листьями. Лакомства воспитанникам зоопарка нужны не только для питания, но и для строительства убежищ.