Более миллиона нарушений ПДД зафиксировали на камеры в Петербурге в августе

Около 1,2 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За август в Петербурге камеры зафиксировали порядка 1,2 млн нарушений ПДД, что на 300 тысяч больше, чем это было в августе 2022 года. Оказалось, что большинство нарушений приходится на превышение скорости - 92 процента. Еще три процента - движение по выделенной для общественного транспорта полосе, два процента - пересечение стоп-линии и проезд на красный свет светофора и один процент - движение по обочине, несоблюдение требований знаков и прочее. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сейчас на территории Северной столицы размещены и работают 1073 комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 1029 стационарных и 44 передвижных, - добавили в пресс-службе.

А до конца года количество комплексов планируют увеличить. В том числе камеры появятся на семи аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта.