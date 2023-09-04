«Кисть собирали по кускам»: Врачи из Петербурга спасли двухлетнего мальчика, застрявшего рукой в мясорубке

Петербургские врачи спасли двухлетнего мальчика, застрявшего рукой в мясорубке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная ситуация произошла с двухлетним мальчиком из Псковской области. Вечером 3 сентября ребенок засунул руку в мясорубку. Механизм серьезно ее повредил, раздробив ткани, кости, сухожилия, сосуды и нервы. Кисть держалась лишь на нескольких связках. Псковские хирурги оценили характер повреждений и решили обратиться к коллегам из Петербурга. И ранним утром малыша доставили в клинику Петербургского государственного педиатрического медуниверситета. Мальчика сразу же направили в операционную. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- В ходе операции врачи буквально собрали по частям травмированную руку мальчика. размозженный участок локтевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Медики отметили, что после этого пальцы ребенка стали понемногу розоветь, - добавили в пресс-службе.

Операция длилась более пяти часов. Сейчас малыш находится в реанимации. Врачи говорят, что прогнозы делать рано, так как неизвестно, выживут ли ткани. В любом случае, медики сделали все возможное, чтобы сохранить мальчику руку.