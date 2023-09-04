Петербуржца арестовали за стрельбу из ракетницы в продавца продуктового магазина

Суд арестовал хулигана на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге принял решение арестовать мужчину, который устроил стрельбу в продуктовом магазине на улице Сикейроса 3 сентября. Перед выстрелами хулиган избил продавца бутылкой пива. А потом взял ракетницу и направил ее в сторону оппонента. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 3 сентября мужчину задержали, а на следующий день ему предъявили обвинение. Суд арестовал хулигана на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет до 2 ноября, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пострадавшего после случившегося осмотрели врачи. Они диагностировали у продавца закрытую черепно-мозговую травму, различные ушибы и ожоги. Состояние мужчины оценили как средней степени тяжести. Что стало причиной конфликта - пока не сообщается. Но все началось со словесной перепалки. Расследование уголовного дела продолжается.