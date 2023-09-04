Число убийств в Петербурге за полгода снизилось на треть

В Петербурге уменьшилось количество убийств и выросло число мошенничеств. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге по итогам прошедшего полугодия наблюдается снижение преступности. В частности, на 33,3 процента снизилось количество убийств, на 45 процентов стало меньше квартирных краж, грабежей - на 25 процентов, а автоугонов - на 13 процентов. Также на 3,6 процента снизилось число преступлений в общественных местах и на 3,5 процента - на улицах. Об этом рассказал прокурор Петербурга Виктор Мельник, пишет «Петербургский дневник».

- При этом продолжает расти число мошенничеств, 85 процентов из которых, а именно более 7,5 тысячи преступлений, совершены с использованием ИТТ. Этот вид преступности включает деяния, совершенные с использованием сети Интернет, средств мобильной связи и банковских карт, - отметил Виктор Мельник.

По его словам, повышение числа таких преступлений связано с цифровизацией общества, а также доступностью киберпространства и его анонимным характером. Для борьбы с мошенничеством прокуратура начала привлекать к административной ответственности операторов связи, которые пропускают из-за границы подозрительные звонки.