Проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе

Проспект Ветеранов продлят на 1,7 тысячи метров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проспект Ветеранов в Петербурге расширится. Новая дорога будет четырехполосной, а ее протяженность составит 1700 метров. Трассу продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Для строительства продолжения проспекта Ветеранов городские власти выделили три земельных участка в Петродворцовом районе.

- Мы поддерживаем инвесторов, которые одновременно с жильем строят социальные и дорожно-транспортные объекты. Новый участок обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали, – отметил Александр Беглов, как сообщает пресс-служба городской администрации.

Тот самый участок дороги, который вскоре продлят. Фото: Смольный

Инвестор, который взялся за строительство трассы, также занялся возведением жилого комплекса в выделенном районе. То есть застройщик ведет работу одновременно над двумя объектами.

Дорога соединит новый жилой участок и проспект Ветеранов и обеспечит петербуржцам комфортную дорожную инфраструктуру. После завершения работ участок выкупят у инвестора в городскую собственность.