58% студентов-бюджетников Петербурга поступили на технические специальности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге подвели итоги приемной кампании в вузы. Губернатор города Александр Беглов заявил, что 27 из 70 петербургских высших школ в 2023 году готовят специалистов инженерно-технического профиля. И более половины студентов-бюджетников выбрали именно такой вектор дальнейшего образования.

– 58 процентов учащихся в вузах города поступили на технические направления. Они обязательно увеличат независимость России в этой сфере, – уточнил глава города.

Он также отметил, что образование по подобным специальностям в вузах Петербурга всегда было в числе передовых и высоко оценивалось. Губернатор напомнил, что неделю назад началось строительство инновационного центра «ИТМО Хайпарк», где смогут учиться порядка шести тысяч студентов и работать 12 тысяч сотрудников.

Кроме того, в городе открылись классы инженерии и Роспотребнадзора.