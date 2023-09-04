Предприятия Петербурга получили 2,3 млрд займов в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге реализуют программу «Эффективный регион». Город к ней подключился еще в «ковидные» времена. И за 36 месяцев увеличил займы для предприятий с 700 миллионов рублей до 2,3 миллиарда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Соловейчик.

– В 2022 году мы в 3,2 раза увеличили объемы выдачи субсидий. А за первые восемь месяцев текущего года Фонд развития промышленности выдал предприятиям Северной столицы 2,3 миллиарда займов, – уточнил чиновник.

Вице-губернатор уточнил, что расширить охват получателей помощи позволили новые алгоритмы. В Петербурге вдвое сократился срок рассмотрения заявок. Кроме того, Фонд содействия кредитованию за прошлый год заключил 486 договоров поручительства, а срок подписания документов с бизнесом снизился с четырех дней до одного. Кстати, Петербург в первых рядах начал популяризировать цифровые подходы к бизнесу поэтому экосистему недавно признали лучшей в стране.