5,3 млн туристов посетили Петербург за первые шесть месяцев 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние полтора года Петербург наградили 30 наградами и премиями за достижения в различных направлениях туризма. За минувший год город на Неве посетили восемь миллионов человек. Но показатели растут: за последние шесть месяцев в Северной столице погостили 5,3 миллиона человек. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

– Наш город уникальный. Туристы могут приехать к нам любым транспортом – автомобильным, железнодорожным, приплыть на теплоходе, прилететь на самолете.

По сути, Петербург – это национальный туристический центр на Северо-Западе России, – заявил глава города.

Он также уточнил, что специалисты продолжают улучшать транспортную доступность вместе с Минэкономразвития и соседними регионами по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

К слову, в экономику города туристы принесли почти 367 миллиардов рублей. Как отметил губернатор, индустрия способствует развитию малого бизнеса и создает рабочие места.