Без вести пропавшего 47-летнего петербуржца ищут пять дней. Фото: «ЛизаАлерт»

Без вести пропавшего 47-летнего петербуржца ищут волонтеры. Мужчина ушел из дома 31 августа и не вернулся. Спустя пять дней его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Северной столицы рассказали в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – написали активисты в социальных сетях.

А неравнодушные местные жители практически мгновенно начали репостить ориентировки. На них поисковики указали рост около 180 сантиметров, нормальное телосложение, серого цвета глаза и темно-русые волосы. Как сообщили родственники пропавшего, в день исчезновения на нем была черная куртка, рубашка, синие джинсы и черные ботинки. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по телефону 8 981 164 70 04.