14-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе «Ушково-Гравийное» в Ленобласти. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утренняя поездка обернулась для школьника госпитализацией. Подросток попал в ДТП на 55-м километре трассы «Ушково-Гравийное» в Приозерском районе Ленобласти. Там 20-летний водитель «КИА Сид» на полном ходу въехал в «БМВ Х3», пассажиром которой оказался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

– Молодой человек за рулем «корейца» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего врезался в «БМВ». В салоне находился пострадавший мальчик и 45-летний водитель, – уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Обоим автомобилистам, а также школьнику потребовалась скорая помощь. Фельдшеры отвезли их в одну из больниц области. Там медики оценили их состояние как средней степени тяжести. В госавтоинспекции напомнили, что нужно объективно оценивать безопасность желаемого маневра.