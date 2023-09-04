17-летняя студентка попала под колеса иномарки на улице Руставели в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

День знаний для 17-летней студентки не стал праздником. Во второй половине на улице Руставели в Калининском районе она попала под колеса иномарки. Из-за этого торжество пришлось встречать в одной из больниц Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

– 50-летний водитель за рулем «Хонды» сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого девушке потребовалась скорая помощь. Девушку госпитализировали в больницу. Там медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. Какие именно травмы получила петербурженка, не уточняется. И хотя студентка решила пренебречь правилами, переходя дорогу без «зебры» и светофора, водителю иномарки также достанется.

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