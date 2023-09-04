98 случаев кори зафиксировали в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник отдела эпидемиологического надзора Петербурга Ирина Катаева рассказала о распространении кори в городе на Неве. Специалист отметила, что в лабораториях к сентябрю 2023 года подтвердили 98 случаев заболевания вирусом. К слову, почти половина из них – дети.

– Из 98 случаев, зафиксированных сегодня в городе, на юных петербуржцев приходится 45. То есть 46 процентов, – уточнила глава отдела.

Эксперт подчеркнула, что традиционно корь считается детской болезнью. Но в городе на Неве большинство заболевших старше 18 лет. Кроме того, порядка 45 процентов случаев оказались завозными. Их зафиксировали не только у граждан других государств. Диагностировали вирусное заболевание и у жителей Северной столицы, вернувшихся с длительных каникул в других городах и регионах, а также странах. Катаева подчеркнула, что сама по себе корь лечится. Но она опасна дальнейшими осложнениями: воспалением легких и головного мозга, а также судорогами.