379 человек пропали в августе в Петербурге и Ленобласти. Фото: ЛизаАлерт

Лето для волонтеров «ЛизыАлерт» – всегда напряженное время. В этом году за последний месяц сезона к добровольцам обращались 379 раз. Усложняла поиски пора грибников и любителей ягод. Их разыскивали целых 80 раз. Об этом активисты рассказали на своей странице ВКонтакте.

– Искали пожилых людей, ушедших за грибами без телефонов, лекарств, никому ничего не сказав, – добавили волонтеры.

Ориентировки со счастливой надписью «Найден.Жив» в социальных сетях организации появлялись 286 раз. В десятки меньше – 23 случая – публикации окрашивались черным. Столько же раз добровольцы искали и успешно находили родственников. Сейчас также продолжаются работы по 16 заявкам.

Волонтеры вновь напомнили о важных правилах лесных променадов: заряженный телефон, яркая одежда, взятый с собой перекус и сообщение близким. Часто именно оно помогало оперативно отреагировать и начать поиски без вести пропавшего человека.

Добровольцы поблагодарили местных жителей и сотрудников больниц, не прошедших мимо дезориентированного человека.