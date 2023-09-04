Пятилетнюю гарантию ввели на объекты благоустройства в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге ввели пятилетнюю гарантию для объектов благоустройства. Соответствующие изменения о проведении земляных и ремонтных работ одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В городе увеличат ответственность организаций, проводящих земляные, ремонтные и противоаварийные работы за сохранность детских площадок, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, – уточнили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, изменили и порядок исполнения гарантийных обязательств, а также вели график выполнения благоустройства после зимних аварийных работ. Александр Беглов поручил государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проконтролировать соблюдение правил благоустройства.

Кстати, в координационный график на грядущий год заявили более 800 объектов.