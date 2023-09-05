1,2 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры Петербурга в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге комплексы фотовидеофиксации в августе зафиксировали порядка 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения. Абсолютное большинство – около 92 процентов – составили превышения скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В прошлом году за аналогичный зафиксировали 900 тысяч нарушений, – уточнили в пресс-службе Смольного.

Кстати, реже всего автолюбители Северной столицы двигались по обочине, на фурах дальше второй полосы, а также не соблюдали требования знаков, разметки или пешеходного преимущества. Эти протоколы составили лишь один процент от общего числа. Напомним, к сентябрю в Петербурге работают более тысячи камер. До конца года власти хотят увеличить их число, а также оснастить семь аварийно-опасных перекрестков Невского проспекта. Первый этап работ уже ведется на главной улице города.