Два человека погибли в массовой аварии с эвакуатором в Ленобласти

Смертельная массовая авария произошла на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Страшная авария произошла днем 6 сентября на 106-м километре трассы «Сортавала» в Ленобласти. На дороге столкнулись грузовик, эвакуатор и две легковушки. Судя по фотографиям с места ДТП, одной из иномарок сильно досталось - у нее сильно смята передняя часть. А грузовик и эвакуатор от столкновения вынесло на обочину, где последний опрокинулся. К сожалению, авария унесла жизни двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На трассе столкнулись две легковушки, фура и эвакуатор. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм два человека скончались на месте происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи, - говорится в сообщении ведомства.

Эвакуатор оказался под грузовиком. Фото: t.me/acclenobl

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства смертельного ДТП.