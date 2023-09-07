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НовостиОбщество7 сентября 2023 5:37

56 мигрантов получили повестки в военкомат после рейда полиции на рынке в Петербурге

Иностранцы с российским гражданством не встали на воинский учет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские провели рейд на вещевом рынке. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские провели рейд на вещевом рынке. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские провели рейд на крупном вещевом рынке в Северной столице и нашли мигрантов, которые не встали на воинский учет, хотя уже получили российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В этот раз объектом проверки стал известный вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции проверили 400 человек, большинство из которых оказались иностранцами. К слову, почти все находятся в Петербурге легально. Миграционное законодательство нарушили лишь 32 человека, их доставили в отдел.

Иностранцев с российским гражданством проверяли с участием представителей райвоенкомата. 56 человек получили повестки и должны будут встать на воинский учет.