56 мигрантов получили повестки в военкомат после рейда полиции на рынке в Петербурге

Полицейские провели рейд на вещевом рынке. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские провели рейд на крупном вещевом рынке в Северной столице и нашли мигрантов, которые не встали на воинский учет, хотя уже получили российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В этот раз объектом проверки стал известный вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции проверили 400 человек, большинство из которых оказались иностранцами. К слову, почти все находятся в Петербурге легально. Миграционное законодательство нарушили лишь 32 человека, их доставили в отдел.

Иностранцев с российским гражданством проверяли с участием представителей райвоенкомата. 56 человек получили повестки и должны будут встать на воинский учет.