«Поскользнулся и упал»: Мясной крюк проткнул мужчине грудную клетку в Петербурге

Пострадавшего мужчину экстренно отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мигрант попал в больницу в Петербурге с крюком в груди. Известно, что мужчина приехал в Северную столицу из Узбекистана и устроился работать в мясном магазине на Софийской улице. По предварительной информации, травму он получил случайно. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Инцидент произошел накануне вечером, когда 27-летнего гражданина Узбекистана доставили в больницу с проникающим ранением в области грудной клетки . Его незамедлительно отвезли в операционную, - пишет издание.

По предварительным данным, мужчина собирался разделывать тушу, поэтому зашел в холодильник. Внезапно он поскользнулся и напоролся на крюк. Сотрудники правоохранительных органов проверят эту версию. Тем временем мигранта отвезли в НИИ имени Джанелидзе, где врачи борются за его жизнь.

Напомним, в Петербурге двое подростков насиловали шестиклассницу и снимали это на видео. Старшеклассников задержали.