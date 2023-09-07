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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 8:14

«Поскользнулся и упал»: Мясной крюк проткнул мужчине грудную клетку в Петербурге

Мигрант упал на мясной крюк и проткнул грудь в магазине в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавшего мужчину экстренно отвезли в больницу.

Пострадавшего мужчину экстренно отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мигрант попал в больницу в Петербурге с крюком в груди. Известно, что мужчина приехал в Северную столицу из Узбекистана и устроился работать в мясном магазине на Софийской улице. По предварительной информации, травму он получил случайно. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Инцидент произошел накануне вечером, когда 27-летнего гражданина Узбекистана доставили в больницу с проникающим ранением в области грудной клетки . Его незамедлительно отвезли в операционную, - пишет издание.

По предварительным данным, мужчина собирался разделывать тушу, поэтому зашел в холодильник. Внезапно он поскользнулся и напоролся на крюк. Сотрудники правоохранительных органов проверят эту версию. Тем временем мигранта отвезли в НИИ имени Джанелидзе, где врачи борются за его жизнь.

Напомним, в Петербурге двое подростков насиловали шестиклассницу и снимали это на видео. Старшеклассников задержали.