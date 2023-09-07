Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП велосипедисток

Жуткая авария произошла утром 7 сентября. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родителям двух погибших девочек. 7 сентября на трассе «Скандинавия» в Ленобласти случилась авария: фура влетела в группу детей на велосипедах. Восемь остальных девочек, которые ехали по дороге, попали в больницы с различными травмами.

- Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации. Держу ситуацию на особом контроле, - заявил Александр Беглов.

Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя фуры, мигранта из Узбекистана, уже задержали. Его допрашивают следователи, которые будут просить суд отправить виновника случившегося под стражу.

Тем временем, одну девочку уже прооперировали: у нее диагностировали перелом позвоночника.