Компанию пьяных молодых людей на каршеринге с погоней поймали в Петербурге

Пьяный водитель без прав застрял на трамвайных путях в Петербурге, уходя от полицейской погони. Фото: vk.com/dorinspb

Ночью 9 сентября полицейские устроили погоню за 18-летним водителем на каршеринге в Петербурге. Как оказалось, компания молодых людей после веселого времяпрепровождения с алкоголем в ресторане на улице Сизова решила покататься по ночному городу. Машина привлекла внимание правоохранителей, так как водитель игнорировал все нормы безопасного управления. Полицейские потребовали парня остановиться, а тот лишь прибавил скорость. В итоге, уходя от погони, автомобилист свернул на трамвайные пути, где машина застряла. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

- Из салона инспекторы достали нетрезвую компанию. Которые, не смотря на ситуацию, шутили и веселились. За рулем находился 18-летний парень с явными признаками опьянения, да и к тому же без прав. А аккаунт в каршеринге, как оказалось, принадлежал одной из пассажирок, - уточнил источник.

На водителя составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения без прав и неповиновение, а на пассажирку - за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Кроме того, им выписали несколько штрафов, в том числе за простой трамваев.