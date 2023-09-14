Концерт группы «Ленинград» отменили в Москве за два дня до даты выступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве отменили концерт группы «Ленинград». Мероприятие должно было состояться в семь часов вечера 16 сентября. Но, как сообщил билетный оператор, событие не состоится. К слову, точную причину отмены в компании не назвали.

– Концерт, запланированный к проведению на площадке БСА «Лужники», отменили по причинам, независящим от организатора. Все приобретенные билеты слушатели смогут вернуть вплоть до 30 ноября 2023 года, – говорится на сайте онлайн-кассы.

В официальном сообществе «Ленинграда» произошедшее никак не прокомментировали. К слову, там даже не убрали пост о грядущем концерте. Тишина сохранилась и на странице лидера группы Сергея Шнурова. Последним состоявшимся выступлением артистов в родной Северной столице на «Яндекс.Афише» указан новогодний концерт на «Тинькофф Арене» в 2019 году. Прошлым летом планировалось мероприятие на «Газпром Арене», которое также отменили.