Частный самолет Cessna не смог вылететь из Пулково из-за спущенного колеса

На работу аэропорта инцидент никак не повлиял. Фото: Артем КИЛЬКИН

У частного самолета Cessna, который готовился к вылету из аэропорта Пулково, день не задался. Бизнес-джет не смог улететь в точку назначения из-за внезапно спустившегося колеса, сообщил spb.kp.ru источник в аэропорту. Проблема обнаружилась при подготовке к самому взлету, но не доставила больших проблем. Никто не пострадал.

В пресс-службе Пулково spb.kp.ru уточнили, что частный самолет вернулся в аэропорт по технической причине.

- Сейчас борт буксируют к месту стоянки. Это не повлияло на работу аэропорта. Все взлетно-посадочные операции выполняются штатно, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Задержанных именно из-за инцидента рейсов в Пулково нет. По иным причинам отложили всего три рейса за все сутки: в Калининград, который должен был улететь около часа дня, в Шарм-эль-Шейх, который планировался на 13:35, и в Сочи, что на 16:35. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.