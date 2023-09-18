Лоси выбегают на дороги в Ленобласти из-за брачного сезона

Лось попал на фотоловушку. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

У лосей из Ленобласти продолжается брачный сезон. Самцы бегают по лесу в поиске самок. За сутки они могут преодолеть даже сотни километров. При этом животные издают звуки, которые напоминают мычание или стон. В это время самцы почти не едят. Об их поведении рассказал биолог Павел Глазков в телеграм-канале «Каждой твари по паре».

- Лесные великаны активно перемещаются по лесу от заката и до рассвета, а днем отдыхают, набираются сил. Такой напряженный и ответственный период жизни у лосей продлится примерно до середины октября, - рассказал специалист.

Биолог попросил водитель быть осторожными, потому что во время гона самцы часто выбегают на дороги. Это происходит и в сумеречное и ночное время, поэтому нужно быть внимательными.

- В пригороде Петербурга, во Всеволожском районе, крупный лось резво промчался мимо моей видеоловушки. Уверен, с таким пылом ему однозначно повезет найти невесту, - рассказал биолог.