Синоптик Колесов предупредил о сильном ветре в Петербурге 20 сентября

В город постепенно приходит осень. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. По его словам, в среду в Северной столице снова похолодает, поднимется сильный ветер. Кроме этого ожидаются кратковременные дожди, а воздух прогреется всего до 15-17 градусов. Об этом Колесов написал в своем телеграм-канале.

- Атмосферный фронт с запада приходит к нам в ночь, да еще и ветер начинает усиливаться, так что завтра погода не очень комфортная. Ожидаем порывы ветра до 15-18 метров в секунду, так что можно будет наблюдать очередной подъем уровня воды в реках до одного метра, - говорится в сообщении специалиста.

Зато 19 сентября в Петербурге будет относительно теплая погода. Столбики термометров покажут 20 градусов. Еще теплее станет с 21 сентября. А в пятницу, 22 сентября, прогнозируют 25 градусов тепла, так что бабье лето снова вернется в город на Неве.