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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:48

Лайнер «Карелия» зимой будут использовать как гостиницу на воде

К судну подведут электроэнергию и воду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лайнер планируют использовать как гостиницу.

Лайнер планируют использовать как гостиницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге лайнер «Карелия» могут сделать гостиницей. Зимой его планируют использовать как отель на воде. Об этом накануне во время Международной выставки «Нева-2023» рассказал главный инструктор проекта из конструкторского бюро «Вымпел» Алексей Вьюшкин.

- Будут ее ставить, подключать к береговому питанию, то есть она не сама будет вырабатывать энергию для себя. И, соответственно, будет работать как гостиница, - цитирует Вьюшкина «Вечерний Санкт-Петербург».

Для того, чтобы использовать лайнер «Карелия» как гостиницу на воде, нужно повести к ней электроэнергию и воду. На месте стоянки должны появиться причалы, чтобы создать комфортную обстановку для гостей.

Кроме этого, специалисты рассматривают другой способ использования лайнера – судно могут отправлять в международные рейсы, если будет такая необходимость.