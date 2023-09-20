Лайнер «Карелия» зимой будут использовать как гостиницу на воде

Лайнер планируют использовать как гостиницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге лайнер «Карелия» могут сделать гостиницей. Зимой его планируют использовать как отель на воде. Об этом накануне во время Международной выставки «Нева-2023» рассказал главный инструктор проекта из конструкторского бюро «Вымпел» Алексей Вьюшкин.

- Будут ее ставить, подключать к береговому питанию, то есть она не сама будет вырабатывать энергию для себя. И, соответственно, будет работать как гостиница, - цитирует Вьюшкина «Вечерний Санкт-Петербург».

Для того, чтобы использовать лайнер «Карелия» как гостиницу на воде, нужно повести к ней электроэнергию и воду. На месте стоянки должны появиться причалы, чтобы создать комфортную обстановку для гостей.

Кроме этого, специалисты рассматривают другой способ использования лайнера – судно могут отправлять в международные рейсы, если будет такая необходимость.