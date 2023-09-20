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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:58

Дожди и ветер прогнозируют в Петербурге 20 сентября

Но с 21 сентября в Северную столицу придет потепление
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге пройдут дожди.

В Петербурге пройдут дожди.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 20 сентября на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. Поэтому в городе ожидаются дожди и холодный ветер. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В Северной столице прогнозируют преимущественно облачную погоду, после полудня временами дожди, - говорится в сообщении.

Температура воздуха в городе составит от 17 до 19 градусов, а в области будет от 15 до 20 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление вырастет, но при этом останется в норме.

Зато в четверг в Северной столице ожидается небольшое потепление. С этого дня холода ненадолго покинут Петербург. Столбики термометров покажут 20-22 градуса, а осадков на территории региона не предвидится.