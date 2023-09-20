Спрос на премиальные машины старше трех лет вырос на 75,6% в Петербурге

Спрос на премиальные автомобили вырос в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге значительно вырос спрос на премиальные автомобили, которые старше трех лет. Летом их стали покупать на 75,6 процентов чаще. При этом спрос на иномарки, которым до трех лет, вырос всего на 16,3 процентов. Такие данные приводит сервис «Авито Авто».

- По данным платформы, трехлетний премиальный автомобиль летом 2023 года в Санкт-Петербурге в среднем можно было приобрести за почти 7 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

На первом мете по популярности среди машин, которым до трех лет, оказалась BMW третьей серии. На эту иномарку приходится 7,4 процентов от общего спроса на подобные автомобили. На втором месте BMW пятой серии – спрос 6,7 процентов. Третью строчку занимает BMW X5 и 5,6 процентов спроса.

Среди машин старше трех лет лидируют Mercedes-Benz E-класса и BMW пятой и третьей серий.