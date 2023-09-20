Экономическая полиция организовала обыски в МРЭО Петербурга по делу о взятках

Возбуждено дело о взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге проходят обыски в квартирах сотрудников, а также офисах и фирмах МРЭО. Экономическая полиция пресекла взяточничество в сфере регистрации машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники экономической полиции Петербурга во взаимодействии с УСБ Главка и региональным управлением по борьбе с киберпреступностью выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Участники организованной группы создали специальные сайты, где якобы можно было без очереди оформить регистрацию своей машины. Процедура была, конечно, не бесплатной. Часть дохода передавали должностным лицам МРЭО ГИБДД.

По версии следствия, за год преступники заработали таким способом десятки миллионов рублей. Возбуждено дело по статье «получение взятки». Утром 20 сентября проходят более 30 обысков по делу.