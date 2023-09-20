Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:02

Тело 68-летней петербурженки с перерезанной шеей нашли в Левашово

Мертвую пенсионерку с ножевым ранением в шею нашли в Левашово
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мертвую пенсионерку с перерезанной шеей нашли в частном доме в Левашово.

Мертвую пенсионерку с перерезанной шеей нашли в частном доме в Левашово.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Левашово днем 19 сентября в частном доме на Садовой улице нашли 68-летнюю петербурженку с перерезанной шеей. Вокруг нее было много крови. К сожалению, помочь ей уже ничем не могли. По предварительным данным, женщина свела счеты с собственной жизнью. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- По словам дочери погибшей, около трех месяцев назад мать перенесла операцию по удалению опухоли мозга. После этого она находилась в состоянии депрессии, - уточняет источник.

Тело направили в морг для установления точной причины смерти. В обстоятельствах трагедии продолжают разбираться.

Напомним, что ранее около озера Долгое в Петербурге нашли труп 64-летней пенсионерки с рваной раной шеи. В полиции после случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители продолжают вести следственные действия и устанавливать обстоятельства произошедшего.