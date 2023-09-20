«Выстрелили в него из ракетницы»: Двух парней будут судить в Петербурге за нападение на 17-летнего подростка

Двух парней будут судить в Петербурге за нападение на 17-летнего подростка с ракетницей и электрошокером. Фото: Олег ЗОЛОТО

19-летнему петербуржцу и 23-летнему уроженцу Ростова-на-Дону придется ответить перед судом за нападение на 17-летнего подростка. Все произошло 3 марта у дома 49 по Большому Сампсониевскому проспекту. Хулиганы сначала распылили в лицо молодого человека перцовый баллончик, а потом выстрелили в него из ракетницы. Но на этом они не остановились и потом избили подростка и ударили его электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Кроме того, в этот же день парни напали со спины на 42-летнего жителя поселка Новое Девяткино. Они также брызнули мужчине баллончиком в лицо и ударили электрошокером.

- Парней обвинили в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнему, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело молодых людей рассмотрят в Выборгском районном суде.