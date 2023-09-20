Серийных автоугонщиков задержали в Ленобласти

Двух серийных автоугонщиков поймали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцы иномарок могут спать спокойнее, ведь в Ленобласти стало на два серийных автоугонщика меньше. Как выяснили правоохранители, ранее судимые мужчины в 2022 году в Волховском и Киришском районах похитили как минимум три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений участников преступной группы 43 и 33 лет, занимающихся хищениями автомобилей иностранного производства на территории Ленобласти, - говорится в сообщении ведомства.

По всем фактам угона автомобилей полицейские возбудили уголовные дела о кражах. Сейчас правоохранители разыскивают похищенные иномарки.