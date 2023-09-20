Тестовые матчи на СКА Арене в Петербурге планируют провести в ноябре

Тестовые хоккейные матчи на СКА Арене могут пройти в конце осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство СКА Арены в Петербурге заканчивается. В ближайшее время должны получить все необходимые документы для этого. А первые хоккейные матчи стадион сможет принять в конце осени. По предварительным данным, они могут состояться в ноябре. Об этом рассказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский, пишет ТАСС.

- Сейчас самое главное - получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре, - отметил Сватковский.

Кстати, 8 сентября уже было проведено техническое опробование льда. В нем поучаствовал хоккеист Илья Ковальчук, который играл на многих аренах мира. По словам гендиректора, мероприятие прошло хорошо, но есть еще над чем работать.

- Думаю, сначала будем заполнять 30-40 процентов арены, потом 50 процентов, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд, - добавил Сватковский.