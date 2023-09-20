Финны разрешили дипломатам и гражданам ЕС въезжать в страну на авто с российскими номерами

Финская таможня разрешила некоторым машинам с российскими номерами въезжать в страну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Финляндии с 16 сентября запретили въезжать в страну машинам с российскими номерами. В первые два дня после введения ограничений на границе развернули четыре легковушки из Карелии. Ранее сообщалось, что запрет распространяется на все автомобили с вместимостью до 10 пассажиров. Сейчас же стало известно, что он не затрагивает машины с российскими номерами, на которых в страну въезжают дипломаты, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища. Также в Финляндию из России можно приехать на автобусе. Об этом пишет РБК.

- Путешественникам, несмотря на санкции, разрешается брать с собой используемые ими личные вещи, например, телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и прочее, - добавили в финской таможне.

Таможенники также отметили, что автомобили с российскими номерами «обычно не арестовывают и не конфискуют», а просто не пускают в страну.