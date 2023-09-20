Петербуржец получил 100 тысяч рублей за падение на скользких ступеньках у метро

Петербуржец получил 100 тысяч рублей за перелом пальца при падении на скольких ступеньках у метро. Фото: прокуратура Петербурга

Пенсионер получил 100 тысяч рублей в качестве компенсацию морального вреда за падение на скользких ступеньках у входа в вестибюль станции метро «Василеостровская». Все произошло 2 февраля. Мужчина поднимался ко входу, но вдруг поскользнулся. Чтобы смягчить падение, он выставил руки вперед, а после почувствовал боль. Петербуржец обратился в поликлинику и оказалось, что у него при падении сломался палец на правой руке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Проверка прокуратуры показала, что падение и травмирование местного жителя произошло ввиду ненадлежащей зимней уборки со стороны ООО «ПромТехСервис», - добавили в ведомстве.

Прокурор района обратился с иском в суд, чтобы защитить права петербуржца. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Напомним, что ранее петербурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги при падении на наледи у дома. Женщине потребовалась операция, и она почти три недели провела в больнице.