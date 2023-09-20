Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге 20 сентября

Путин прибыл в Петербург для встречи с главой МИД Китая.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Президент России Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в Петербурге. Мероприятие пройдет в Константиновском дворце 20 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
- Сегодня президент России примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И - министра иностранных дел Китая. Глава государства встретится с гостем в Петербурге в Константиновском дворце, - сказал представитель Кремля
Песков добавил, что Ван И до этого пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД отметил, что это встреча принесет результаты, которые пойдут на пользу всему мировому сообществу. Также Ван И провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По словам пресс-секретаря президента РФ, эта встреча прошла плодотворно.