Право выбрать новое имя для «Сибур Арены» продадут на торгах в Петербурге

Аукцион пройдет 1 ноября. Фото: РАД

В Петербурге будут продавать право на выбор нового названия для «Сибур Арены». Такой конкурс опубликован на сайте Российского аукционного дома. Стартовая цена лота – 390 миллионов рублей. Договор наименования будут заключать на десять лет. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба РАД.

- На продажу выставлены права на заключение договора (договора нименования) о присвоении и использовании официального наименования на русском и английском языках и официального логотипа объекту недвижимости, принадлежащему Доверителю на праве собственности, - говорится в сообщении.

Обладатель этого права может присвоить новое имя комплексу и разместить его на фасаде, билетах, униформе и так далее. Кроме этого, победителю аукциона подарят право на упоминание при всех мероприятиях, место на карте города и другое. При этом сам стадион будет в другой собственности вплоть до 2063 года.

Аукцион пройдет 1 ноября с 11:00 до 15:00.