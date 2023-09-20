Маткапитал в Петербурге могут разрешить тратить на ДМС и платную медицину

Депутаты Петербурга предложили расширить сферу применения маткапитала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о расширении сферы применения регионального маткапитала. В частности, авторы инициативы предлагают разрешить тратить средства с него на добровольное медицинское страхование или платные медуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа. Отмечается, что законопроект разработали после многочисленных обращений родителей, которые получили семейный сертификат после рождения третьего ребенка.

- Авторы законопроекта уверены, что нововведение поможет обеспечить более качественное и современное медицинское обслуживание для детей из многодетных семей, - говорится в сообщении.

Сейчас размер семейного капитала составляет 194,2 тысячи рублей. Его получают семьи, где рождается третий или последующий ребенок. Потратить его можно на улучшение жилищных условий, капитальный ремонт имеющегося жилья или строительство нового, погашение основного долга и процентов по ипотеке. Также деньги можно направить на образование ребенка, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение или высокотехнологичную медпомощь ребенку. Кроме того, на средства с капитала можно купить отечественный автомобиль.