Полиция получила два заявления об отношениях школьниц и взрослых в Петербурге

Против мужчин возбудили два дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге получили сразу два заявления об отношениях несовершеннолетних девочек со взрослыми мужчинами. Сначала в органы обратилась 50-летняя женщина, сообщившая, что ее знакомый занимался сексом с ее дочерью, которой на тот момент было 15 лет.

- 48-летний мужчина из Мордовии утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. И было это еще в марте прошлого года. Его задержали, возбудили дело, а затем отпустили под подписку о невыезде, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Второй подобный случай произошел с 15-летней девочкой. Она сама пришла в детский приют, а позже написала заявление на 23-летнего мигранта из Таджикистана, с которым проживала ранее. Школьница объяснила, что все было взаимно. Но иностранца все равно ждет уголовное дело. Девочка находится в приюте, потому что ее мама отбывает наказание в колонии за кражу.